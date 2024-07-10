謝長廷指責台漁船越界　藍委轟媚日二百五

藍委許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／基隆籍漁船“福洋266號”5日凌晨被日本公務船登檢，船長被帶離漁船調查。對此事，駐日代表謝長廷日前表示，不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益。中國國民黨籍“立委”許宇甄痛批，謝長廷即將卸任，臨去秋波的言論令人無法接受，不僅未替台灣漁民爭取權利，還說風涼話，謝長廷究竟是駐日代表還是“助日代表”？痛批謝長廷是“媚日二百五”。



許宇甄表示，基隆“福洋266號”漁船遭日本公務船登檢，船長被帶離漁船調查，提出擔保金後獲釋。該船雖超出台灣“海巡署”執法線1.5海里，但該區域仍屬台灣經濟海域，漁船過去在該處作業，都沒有發生相似狀況。



許宇甄說，該區屬於中國大陸、日本、台灣三方重疊的經濟海域，大陸與日本都已談妥在該區和平共同捕魚的方式，台灣不該放任其他兩方在該區行使公權力，卻漠視自己的存在，否則等於自我放棄經濟海域使用權，應盡速啟動漁業權益交涉，保障漁民海上作業權益。



許宇甄認為，駐日代表謝長廷即將卸任，臨去秋波的言論相當不恰當，謝不協助救援就算了，還在那邊講風涼話，到底是駐日代表還是“助日”代表？難道想要留在日本拿櫻花卡，所以才處處替日本說話？現在問題是漁民以前在該區作業都沒問題，如今卻處處受到日本掣肘，身為駐日代表，應積極替漁民交涉，守護最大權益，怎能未談先降，遇到日本就腿軟？



許宇甄指出，近期連續發生台灣漁船被扣押、登檢事件，但是“海巡署”的處理態度卻有著天壤之別。澎湖籍漁船“大進滿88號”遭大陸海警登檢帶走後，“海巡署”3艘艦艇積極前往馳援，該海域也是漁民傳統作業區，雖然靠近大陸領海，但“海巡署”護漁就相當積極，陸委會、海基會也迅速介入協調，表現出的態度比較像官方應有作為。

