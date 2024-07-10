陸官員來台參加旅展　李孟諺盼兩岸互惠鬆綁

李孟諺。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／台北國際夏季旅展7月12日登場，大陸29名官員將出席，另還有旅遊企業人士與文化藝術表演工作人員，共155人來台參加，外界關注繼福建赴馬祖踩線團後，大陸官員將參加夏季旅展，是否代表禁團令將有鬆綁空間。台“交通部長”李孟諺回應，希望兩岸觀光交流能逐步互惠並鬆綁。



李孟諺10日在“立法院”受訪表示，希望兩岸觀光交流能夠透過旅展、相互的瞭解，能夠逐步互惠跟鬆綁。



據指出，台北國際夏季旅展共有155名大陸官員和業者來自安徽等11省以及重慶市，還有演藝人員隨行，其中，文旅系統官員有29人來台，層級最高官員為安徽省文旅廳副廳長王靖，是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。另外，近日福建業者已順利到馬祖踩線，皆讓外界認為兩岸觀光露出曙光。



李孟諺表示，歡迎100多位大陸人士來台參加旅展，希望雙方的觀光交流，能透過這些旅展活動相互瞭解，逐步互相互惠與鬆綁。前幾天福建團有來馬祖踩線，期待過去大陸提到的開放福建到馬祖旅遊，這部分能盡速實現。



李孟諺指出，目前來講台灣開放程度比對岸高，自由行可以到對岸，也有組團，例如6月份就有500多團到大陸旅遊。據統計，台灣去大陸旅遊去年約176萬人，對岸衹有22萬人來到台灣，因此期待雙方能夠有更多開放，彼此互惠，讓交流更密切。



