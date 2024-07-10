11情治單位盯上鄭　媒體人曝檢調3巨頭密會

鄭文燦9日以新台幣1200萬元再獲交保。（中評社 資料照） 中評社台北7月10日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦涉貪遭調查，桃園地院更裁以新台幣1200萬元交保，檢方當庭再提抗告。資深社會記者林裕豐9日在政論節目表示，賴清德早在520之前就透過11大情治機關調查新“內閣”可能人選，傳當時鄭文燦就被“註記”，而桃園地檢署要辦前市長一定有高層支持，桃檢檢察長俞秀端、“高檢署”檢察長張斗輝、“檢察總長”邢泰釗近期常開閉門會議，“層峰握著檢調一條鞭，第一鞭甩下去打到鄭文燦”。



根據《中時新聞網》報導，資深社會記者林裕豐9日在政論節目《關鍵時刻》表示，賴清德6日在私人行程刻意受訪說“勿枉勿縱”，就是東風吹、戰鼓擂要殺向鄭文燦。若只是一般司法案件，桃園地檢署沒必要兩度當庭抗告，何況經四個檢察官、兩次簽結還能從死案變成活案，代表一定有人要讓鄭文燦倒。



“層峰握著檢調一條鞭，第一鞭甩下去打到鄭文燦”，林裕豐指出，要辦鄭文燦絕不是只靠承辦檢察官陳嘉義一個人，一定是主任檢察官、襄閱檢察官、桃園地檢署檢察長俞秀端，還有更上面的“檢察總長”邢泰釗，沒看過整個地檢署從檢察官、主任檢察官、檢察長全部動起來，不把鄭文燦押進去不罷休，照這個打法來看，桃檢一定會再抗告。



林裕豐表示，有媒體披露賴清德在520上任之前，早就透過“國安局”、“國防部”“軍情局”、“國防部”電訊發展室、“國防部”軍事安全總隊、“海巡署”、“國防部”政戰局、“國防部”憲指部、“國防部”參謀本部資通電軍指揮部、“警政署”、“移民署”及“調查局”等11個情治單位，對新“內閣”可能人選進行背景安全查核，外傳鄭文燦當時就遭到查核“註記”。



林裕豐說，桃園地檢署想辦鄭文燦並不簡單，一定是有背後更大咖的人在支持，而有媒體披露，俞秀端、邢泰釗和“高檢署”檢察長張斗輝，時不時常在貴陽街的“最高檢察署”開閉門會議，外界都以為是為了討論掃蕩綠能蟑螂、掃黑肅貪犯罪“靖平專案”，沒想到卻是默默把鄭文燦給辦了。