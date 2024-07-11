蔡東杰語中評：特朗普政策未提台灣 為何？

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月11日電（記者 方敬為）美國共和黨2024年黨綱草案8日曝光，內容反映總統候選人特朗普的政策走向，當中未提及台灣，為40年來首見。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，特朗普是100%的現實主義者，所有的政策都會以利益為導向，也因此特朗普的台海政策也會有所轉變，尤其適當判斷支持台灣的利益有限之時。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



美國共和黨將於7月15日至18日舉行全國代表大會，2024年黨綱草案在8日先出爐，當中預告“特朗普2.0”的經貿政策，包括將撤銷中國的最惠國待遇，禁其購買美國房地產及各項產業，並避免進口中國製電動車。但這份草案中未見有關台灣的立場宣示，是40年來首見。



蔡東杰表示，相關現象反映特朗普11月若勝選，台海政策將發生轉變，這是可以預料到的事情，不僅是政黨輪替的關係。目前美國的建制派雖然大多是現實主義，但是在外交政策中仍存在部分理想主義的成分，美國的外交建制派混合理想與現實主義。但特朗普則是100%現實主義、利益導向，當美國的外交政策中沒有理想時，台灣很難給予美國足夠的理由為之奮鬥。

