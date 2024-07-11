大甲鄭氏宗親設鄭成功紀念館　連接兩岸

大甲“鄭成功紀念館”外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月11日電（記者 方敬為）台中市大甲區鐵砧山風景區內有一座“鄭成功紀念館”，由台中鄭氏宗親會、台中鄭氏文教基金會設立，由於鐵砧山有明鄭遺跡，相傳鄭成功曾到此拔劍插土便湧現泉水，留下著名的“劍井”，鄭氏宗親會於是在該處設立紀念館，以明鄭作為宗族之光，並不定期赴大陸與鄭氏宗親交流，同時歡迎海內外鄭氏宗親到訪，連結兩岸及國際鄭氏。



大甲鄭成功紀念館為2層樓建物，1樓為禮堂及活動展演空間，2樓則陳列鄭成功文物及史料，展示明鄭在台活動的軌跡與歷史，紀念館大門張貼歡迎海報，邀請海內外鄭氏宗親到此交流。據了解，台中鄭氏宗親會也經常辦理兩岸氏族交流活動，聯繫鄭氏宗親感情。



鄭成功紀念館設置在大甲鐵砧山風景區內，由於該處與明鄭傳奇息息相關，傳說1661年4月，鄭成功率軍至台中大安港與原住民在盤營口作戰，至5月4日佔據鐵砧山，卻因地理不熟遭包圍，飢餓交迫，還有部分鄭軍被圍殺，至端午時節，鄭成功以樹枝為香、拔劍插土，長跪禱天，望賜甘泉，繼即地告口裂，寶劍深沉，甘泉湧出。眾兵為奇蹟狂舞歡呼，士氣大振，擊潰敵軍，後人為紀念，將此泉號稱之為“國姓井”，又名“劍井”。



鐵砧山上還特別設立一尊鄭成功像紀念相關野史傳說，台中市政府並設立許多跟劍井歷史與民間傳說相關解說導覽設施，包括劍井、劍井碑、劍井傳奇故事、國姓鳥傳奇、鄭成功乘大鯨入鹿耳門、鄭成功生平、鄭成功祈水圖等故事。

