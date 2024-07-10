鄭文燦涉貪又抗告成功　高院再發回地院更裁

桃園地檢署。（中評社 資料照） 中評社桃園7月10日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，9日桃園地院裁定以新台幣1200萬元交保，檢方不服再提起抗告，高院經過合議庭審議後，結果在晚上出爐，再次撤銷桃園地院裁定，發回地院更裁。裁定書已在晚間7點從高院由專車送交地院，地院將在收到裁定書和卷宗後立即分案。



台灣高等法院針對鄭文燦案新聞稿如下：



台灣高等法院113年度偵抗字第1358號新聞資料



檢察官因被告鄭文燦違反貪污治罪條例等案件，不服台灣桃園地方法院113年度聲羈更一字第15號裁定，提起抗告，本院於今(10)日宣示，簡要說明如下：



一、主文



原裁定撤銷，發回台灣桃園地方法院。



【原審裁定主文：鄭文燦以新台幣1200萬元交保，限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。】



二、理由要旨



原裁定認被告涉犯最輕本刑7年以上有期徒刑之貪污治罪條例第5條第1項第3款不違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，基於趨吉避凶及脫免刑責之人性，不乏知名政商人士面臨重罪追訴下已有逃亡的前例，有相當理由認被告有逃亡之虞；卻又以被告卸任市長職務已逾1年半，是否仍對桃園市政府有影響力存有疑義，檢察官未釋明被告供述與何等公務人員或被告之秘書、司機等輔助人員有出入及勾串之虞，以及主要證人即對向犯均已指訴綦詳，除年近90歲之楊００交保之外，其餘均已羈押禁見，相關蒐證照片已呈現於卷內等，而認被告無勾串之虞。惟依卷內事證，仍有事實足認被告有勾串證人之虞，且本案經檢察官偵查後，已有數名被告、證人經訊問後釋回或交保，被告得輕易與上述涉案人接觸、聯絡，參諸被告政商關係綿密、人際往來廣闊，顯然具有極高政治地位及社會影響力，檢察官指稱尚有潛在未浮現之相關人而有勾串可能，並不違反常情事理，何況現今資訊流通發達，社群媒體影響無遠弗屆，憑藉便捷之資訊工具進行勾串，實非難事。原審以案發至今已多年，被告離開桃園市長職務逾1年半，無串證、滅證可能性，認無羈押必要，顯然忽略被告的實質影響力，容有再斟酌之餘地。爰撤銷原裁定，並發回原審法院更為妥適裁定。



三、合議庭成員：審判長兼受命法官郭豫珍、陪席法官黃翰義、劉兆菊。



四、不得再抗告。