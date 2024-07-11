台專家對話：非核變火電家園　綠已跳票

左起何志勇、葉宗洸、王琅琛、陳學聖。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月11日電（記者 張穎齊）前“中研院長”李遠哲力挺和碩董事長童子賢的核能闡述，並證實在賴清德就任前，曾見過2次面，也向他強調台灣需要核能。台灣清華大學核子工程與科學研究所特聘教授葉宗洸10日表示，“賴政府”若要投資AI產業，那就要用核電才符合，其實民進黨的非核家園早就挑票，已變成依賴逾9成的火電家園。台電前核安總稽查王琅琛則直言，民進黨應該會同意延役核電廠，因無路可走了。



王琅琛、葉宗洸10日一同受新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、中國國民黨籍前“立委”陳學聖邀請上“志聖鮮思”節目，主題為“在野黨作核電延役下台階，賴“總統”領情嗎？”。王琅琛與葉宗洸是美國賓州州立大學核工博士學長、學弟，更是台灣核工界指標性權威人物。



葉宗洸表示，民進黨的非核家園政見其實早已跳票，變成火電家園，比如8日台電的各式能源發電占比資料顯示，宣稱努力減碳的政府，每天都有10小時的時間必須依賴超過9成的火力發電，可看到火電占91%、核電僅占5%、再生能源加儲能僅3%。26日後，恐將有近9成5的電力都會來自火力發電。



葉宗洸指出，日前台灣邀請到輝達執行長黃仁勳、美超微董事長蘇姿丰來台，其實這些AI大廠都需要無碳的發電，而不是無法調控的再生電力，無碳就是核電，才符合AI產業需求。考慮到全球環境變化，年輕人其實更關心空汙的問題，願意花時間去瞭解核能發電的資料，核廢料也不是不能處理，以前卻都充斥不具有真實性的恐嚇標語，核廢料不是不能處理，現在有6成的民眾會支持核電，繼續維持反核的衹有4成，2018年迄今的民調資料都是這樣顯示。

