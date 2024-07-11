中評鏡頭：台南岳王廟　高掛還我河山

台南市仁德區太子路的“岳王廟”，正面匾額有“還我河山”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南7月11日電（記者 蔣繼平）位於台南市仁德區太子路的“岳王廟”，主祀岳武穆王，也就是南宋抗金民族英雄岳飛，廟的正面匾額除了有掛有“岳王廟”三字，上方還有一塊“還我河山”，正殿還有“精忠報國”、“大義千秋”、“天下正氣”等匾額，神明桌上還有展示“岳母刺字”的彩繪盤，可說十足展現了岳飛的精神，也代表岳飛的故事深植人心。



根據介紹，台南市仁德區的岳王廟的起源，考究最初為道光23年（西元1843）郭光侯抗糧事件失敗後，部分有志之士有感於當時清朝官吏在台之惡行，為激發民眾的愛國意識、並厚植反清復明的力量，遂於道光28年（西元1848）倡議籌建岳飛廟，奉祀岳飛元帥，以供庄民朝拜，同年即完成，但為了避清廷耳目，故廟成之後，改為元帥府。



咸豐7年（西元1857）信徒鳩資將最初所建之廟改為坐北朝南，後因六甲店（元帥府所在之地）人口他遷，全庄僅存戶數不多，廟宇亦日漸荒廢，至光緒3年（西元1877），由地方有志之士李賞發起重修。戰後，1947年，再由地方士紳李進德倡議重修。1949年，時任台南縣長袁國欽獲悉元帥廟主祀岳飛，乃更廟名為岳王廟。



從1979年起，台南岳王廟每年農曆2月15日岳穆王誕辰紀念日，都遵照古禮舉辦釋奠大典，場面莊嚴且深具教育意義。