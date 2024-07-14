黃奎博析美國選舉：拜登沒有到打退堂鼓時候

台灣政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月14日電（記者 鄭羿菲）美國總統拜登辯論會表現失利，民主黨可能換將嗎？政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問開門見山表示，按照現在的媒體特性，換將恐怕帶給民主黨的傷害更大。要讓拜登退選的兩大決定性因素還未出現，一是民調雪崩式下滑，落後美國前總統特朗普10%到15%。二是拜登健康狀況不佳的情況，持續在媒體鏡頭前呈現。目前還未到讓拜登團隊打退堂鼓的勢頭。



黃奎博說，即便目前看起來美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的民調有機會與特朗普一拚，但那是賀錦麗還沒站上主將的位置被放大檢視，再加上拜登金主能不能轉移力挺接棒者？拜登死忠支持者會不會反撲，導致基本盤縮水？這些不穩定因素太多了，也不能那麼樂觀。



美國總統大選逐漸白熱化，民主黨的美國總統拜登與共和黨的美國前總統特朗普進行首場辯論會，但拜登表現不佳，引起民主黨內及媒體輿論“換將”聲浪，但拜登已向民主黨議員發出公開信，堅持參選到底，黨內高層若有意見就挑戰他，否則就力挺。而一向支持民主黨的《紐約時報》編輯委員會則在6月27日、7月9日兩度刊文敦促民主黨領袖勸說拜登退選。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。

