中評關注：鄭涉貪、台南開槍重挫綠罷免氣勢

鄭文燦最近成為黨內不能提的名字。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）賴清德上任後朝小野大，對內對外都走對抗路線，並醞釀明年發動大罷免，希望能讓民進黨“國會”席次超過國民黨。但最近接連發生前桃園市長鄭文燦涉及貪污事件，以及賴台南大本營槍擊事件，都讓民進黨士氣大減，不利於推動罷免藍軍。鄭文燦幾乎成為黨內不能提到的“三個字”。



鄭文燦涉及貪污遭到檢調調查，至今仍在法院與檢方的攻防戰中，羈押不羈押已經成為這幾天新聞焦點。鄭遭到調查發生在上週末，民進黨本週一開始就把焦點放在杯葛《公職人員選舉罷免法》，藍綠委打架試圖減少鄭文燦事件焦點。



藍委提出罷免投票數要比選舉得票數高的提案以及撤案，剩下就是有關於罷免連署要不要附身分證影本的問題。但“總統”、“副總統”被連署人就需要檢附身分證影本，民進黨也沒有反對，還批民眾黨籍“立委”黃國昌過去也反對附上身分證影本，現在怎麼也支持？雙方陣營互相叫囂。朝野若能平和讓委員會順利討論，應該也能找出一個折衷的方式。



但民進黨選擇拂曉出動要先佔據開會會議室，很可能是希望藉由朝野“立委”衝突，減弱鄭文燦事件討論熱度，也希望操作罷免議題，累積明年大罷免的能量。綠委還批評是國民黨籍“立法院長”韓國瑜議事不中立，刻意藉由韓國瑜轉移鄭文燦涉貪焦點。



但民進黨支持者會支持綠營醞釀的罷免氛圍，是希望讓民進黨在“國會”席次過半，避免再被藍白陣營壓制。但發生鄭文燦事件之後，綠營支持者或是中間選民會不會少了罷免藍委的動力。如果未來讓民進黨成為“國會”最大席次，民進黨執政若發生貪污等事件，還有誰能監督？



鄭文燦事件對民進黨蒙上陰影，氣氛也頗低迷，昨天中常會開會沒有人敢講“鄭文燦”三個字，大家都討論有關“立法院”議案與議事攻防。親賴人士還有人私下抱怨說“明明是鄭文燦被調查，為什麼是賴清德被罵”。