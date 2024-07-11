江啟臣拚市長打夫人牌　顏清標讚國際巨星

江啟臣的妻子劉姿伶代夫跑行程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月11日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣備戰2026台中市長選舉，近期全台中市跑透透，還出動妻子劉姿伶當分身，10日大甲鎮瀾宮舉辦醮典“玉皇壇”動土祈福儀式，江啟臣偕劉姿玲出席，鎮瀾宮董事長顏清標稱讚劉氣質佳，猛一看還以為是國際巨星，逗得現場哄堂大笑。江啟臣因趕著回“立法院”主持議事，提前離席，劉姿伶則代夫全程參與，幫江力搏好感度。



江啟臣妻子劉姿玲除了是政二代，也是富二任，她的父親是前“立委”劉盛良，也曾任台灣省議員，擁有多家建設公司，主要在新北市推案，財力雄厚。



國民黨台中市長盧秀燕2026年將屆滿卸任，藍委江啟臣、楊瓊瓔等人都被視為可能接班人選。其中江啟臣具有“立院”副院長”身份，近期頻繁到跨出其選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）在大台中各地活動，包括建設考察會勘、公益活動、藝文活動、市府公務行程等都能見到江的身影，雖然尚未公開表態參選市長，但企圖心溢於言表。



江啟臣除了勤勞在台中各地跑行程，也開始招兵買馬，擴充幕僚及服務團隊量能，延攬媒體人或民代助理人員，並分配責任區，幫助鞏固其選區之外的弱勢區域，妻子劉姿伶近期也成為江啟臣的分身，在地方活動都經常可見到劉的身影，也間接展現江啟臣備戰市長選舉的積極程度。

