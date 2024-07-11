中評關注：朱立倫警覺鄭文燦案非單純綠內鬥

國民黨主席朱立倫要賴清德說清楚下一步是否要找在野黨開刀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫10日在中常會上，斬釘截鐵直指鄭文燦案為賴清德打擊黨內政敵的結果，並要賴說清楚下一步是不是要對在野的國民黨和民眾黨下手，將此事件的政治效應升級到政黨對抗，已向黨內、社會大眾發出警訊。



朱立倫應已察覺到，鄭文燦事件假使背後真有綠營高層的意志所在，似乎就可以看出，賴清德是寧願冒著傷害民進黨整體形象，也要達到幫自己建立威信，掃除異己的效果，而對黨內同志下手都是如此，更不用說未來要對付在野黨會使出什麼招了。



事實上，鄭文燦案爆發後，政壇已有人在點名，賴清德接下來要辦誰？傳聞的名單上至少有台灣民眾黨主席柯文哲、藍委傅崐萁等，甚至也有人指出新北市長侯友宜因新北土地開發、變更案多，可能也是綠營鎖定的對象。



正所謂政治就是人性的展現，綠營出身的前“立委”郭正亮在政論節目上就提到，賴清德是有恩報恩，有仇報仇的人。郭所指的性格，在這次的鄭文燦案背後所謂的陰謀論，也就是同屬新潮流系的鄭在2020年倒戈挺蔡英文，讓賴清德因此受害的情況，對照鄭現今的處境，就非常吻合。



朱立倫10日在中常會上的喊話，就是在提醒社會大眾，看清賴清德現在對黨內同志的所作所為，也為藍營接下來的反製作為建立正當性。



目前朱立倫的子弟兵、桃園市議員凌濤已主張在桃園市議會下個會期發起“專案小組”調查有關涉入會議、鄭市府官員，全面清查弊案，要把檢驗力道推到最大化。這似乎就是在執行朱立倫的意志，為藍營建立反制民進黨的基礎，畢竟鄭文燦案如果火燒到一群綠營人士，真正將整個民進黨都拖下水，也不是賴清德方面希望看到的結果。



因此，衹有透過這樣的動作，藍營才能對賴清德產生制衡的效果，否則如果將鄭文燦事件看成是單純綠營內鬥，一味看好戲而不防範，接下來遭殃的可能就是藍營了。