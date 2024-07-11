AIT谷立言履新拜會賴清德　談一中被消音

美國在台協會（AIT）新任處長谷立言（左）10日拜會賴清德。（照:“總統府”提供） 中評社台北7月11日電／美國在台協會（AIT）處長谷立言履新後首度拜會賴清德，重申美國對台灣的支持，符合美國長年以來的“一中政策”，不料“一中”兩字，卻在“總統府”的新聞稿中“被消音”。AIT會後新聞稿卻有“一中政策”。



谷立言（Raymond F. Greene）8日履新，10日拜會賴清德。谷立言對賴表示，美國支持台灣自我防衛能力的承諾，並重申，美國對台灣的支持，符合美國長年以來基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的“一中政策”。賴清德則回覆，台灣將致力維持台海現狀。



“總統府”昨天發出的會後新聞稿，在谷立言的談話中，並無“一中政策”。



但AIT昨日發出的新聞稿顯示，谷立言再次重申，美國對台灣的支持符合美國長年以來基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的“一中政策”。



根據《中時新聞網》報導，將外賓的重要談話“玩消失”，府過去就曾發生過好幾次。2022年4月中旬，美國參議員葛理漢拜會蔡英文，公開表達希望華航採購波音787客機，不僅遭現場口譯和府方的中文新聞稿消音，媒體報導美國議員強銷波音飛機，還被時任“國安局長”的陳明通批評是“認知作戰”。直到媒體翻出當天葛理漢的談話錄音，並找出府方“原文照錄”的英文版新聞稿，葛理漢本人回到美國也再度重提，府方最後才以“中英文版本向來有所潤飾”的說法來搪塞；時任“外交部長”的吳釗燮甚至還幫解釋，當時的收音不好，他在旁邊也聽不清楚，但媒體卻是聽得清清楚楚。



同樣的劇情，同年的8月中旬又再上演一遍，當時“日華議員懇談會”會長古屋圭司率團拜會蔡英文，提及台灣高鐵車廂採購案，希望台日“攜手合作”，再度被“總統府”的新聞稿消音，相關談話也一字未提。



府方刻意將這些關鍵字眼“玩消失”，卻不代表不會“照單全收”，就在葛理漢返美4個多月後，華航就召開臨時董事會，通過16架波音787－9客機採購案，交易總金額約台幣1400億元。顯然，府方玩消失的作法，只是不願意讓全民瞭解這些過程和真相。