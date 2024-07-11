行賄者陳情土地案獲處理　劉世芳：從沒同意

劉世芳接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭聲押，案情燒向蔡英文時期的府院高層，台灣民眾黨籍“立委”黃國昌爆料行賄鄭文燦的廖俊松，竟然為土地開發向府院陳情獲部會處理。台“內政部長”劉世芳11日否認，她查閱所有會議記錄，從來沒有同意過，也就是從沒有共識過，“內政部”都委會對該案要求補件最後卻不了了之。



黃國昌昨日爆料指出，鄭文燦此次所涉的桃園市華亞科學園區東側的農業區土地開發弊案中，疑似行賄鄭文燦的被押被告廖俊松可以“上達天聽”，為土地開發案向“總統府”陳情，時任“行政院秘書長”卓榮泰便核可，“經濟部”、“內政部”也馬上核准。不過，府院已回應稱是不實影射。



“立法院”內政委員會11日審查租賃住宅市場發展及管理條例，並邀“內政部長”劉世芳列席。



劉世芳會前接受媒體訪問表示，有關華亞案或重劃案，從2013年當時送到“內政部”都委會時，她查閱所有會議記錄，從來沒有同意過，也就是從沒有共識過。此案在“內政部”都委會，包括專案小組，都要求地方政府需要提供明確資料，包括公益性、必要性資料，但卻都沒補件，所以到現在“內政部”都沒有同意、沒有共識。



媒體也問及，台南市區漁會理事長林士傑8日清晨在自家門口身中11槍身亡，治安是否亮紅燈？劉世芳說，我們對於治安很有信心，昨天“行政院長”卓榮泰開了記者會後，全台檢警調都動起來，對於大家深惡痛絕，無論是打詐或幫派，大家可以看到昨天的成績。對於現在的槍擊案，政府都會勿枉勿縱，相關嫌疑、相關罪證都掌握當中，有明確消息一定會向大家報告。