綠委何欣純拚台中市長　與農會系統搏感情

綠委何欣純出席霧峰農會舉辦的“萬神護佑息災安邦”法會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月11日電（記者 方敬為）民進黨籍“立委”何欣純有意角逐2026台中市長選舉，近期全台中市跑透透，態度積極。她今天跨選區到霧峰出席霧峰農會舉辦的“萬神護佑息災安邦”法會，成為唯一親臨現場的民意代表，該法會邀集台中市農漁會代表參與，何欣純到場展現親和力，一一向與會人員握手致意，與農漁會系統搏感情。



台中市霧峰區農會11日在“立法院”中部辦公室“民主議政園區”舉辦“甲辰年萬神護佑息災安邦定國大聖會”，以農業與宗教結合，透過宗教祈福儀典，為農業與民眾祈福，並自7月11日起至7月13日，連辦3天大聖會，相當隆重。11日舉辦開香儀式，包括台中農漁會、農創公司、霧峰民政單位、台中市府等代表出席參香，場面盛大。



有意參選台中市長的何欣純親臨法會參香，成為現場最大咖政治人物，何欣純的選區在大里、太平，與霧峰鄰近，爭取鄰近行政區支持的意味濃。何抵達現場即一一向與會人員握手致意，霧峰區農會總幹事黃景建特別向其他農漁會人員介紹何欣純。



農漁會系統一向在市長選舉扮演關鍵影響力，農、漁會被視為選舉陸戰的主力，藍綠都要爭取農漁團體支持，且要避免得罪，民進黨籍前台中市長林佳龍任內曾嘗試介入農會幹部改選，引發農漁會反感，2018年爭取連任失利，部分原因也與農漁會多數支持國民黨籍盧秀燕有關。



盧秀燕任內，台中市政府與農漁會關係友好，只是2026盧要卸任，農漁會是否繼續支持藍營選將，值得觀察，對民進黨而言也是可以把握的機會。因此何欣純親臨農會主辦的法會活動，與農漁會系統搏感情，為市長選舉布局。