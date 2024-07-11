鄭文燦涉貪案　張善政：調閱資料絕對配合

桃園市長張善政接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月11日電（記者 張穎齊）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪震撼政壇。中國國民黨籍桃園市長張善政11日表示，桃園市政府一定配合檢調調查，支持依法辦事，有議員要調閱資料也絕對配合，尊重檢調和法院。



國民黨籍基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、張善政今早赴台北晶華酒店參加“基北北桃我的減碳存摺全民運動”論壇活動，會前接受媒體聯訪。



媒體問，今日論壇現場有華亞科學園區的企業代表出席，因華亞的土地開發就是牽涉鄭文燦涉賄案，鄭1200萬元新台幣交保後，桃園地院今下午又要三度開羈押庭。另外國民黨籍桃園市議員凌濤要議會成立專案調查小組，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌更追查華亞園區建廠管理委員會主委廖俊松涉行賄鄭文燦，請問張善政回應？



張善政表示，議員依照辦法與權責，要調閱市府資料，他都配合，絕無問題，檢調若要調資料，他態度也始終一致。至於前朝的案子，有無“中央”介入？他無從得知。



媒體追問，桃園市府局處是否已被約談？桃市府政風處啟動調查了嗎？張善政說，檢調約談市府公務人員，他都是事後才知道，約談主題也不會跟他說，他無從得知，就配合。有跟局處長強調，操守非常重要，他一定力挺依法辦事。至於已離職的前朝市府官員有無涉案？他不敢講，但他有信心他任內公務員，奉公守法、無問題。



媒體問，是否贊成鄭文燦被羈押？張善政僅說，尊重檢調和法院。