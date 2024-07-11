藍黨團批大法官心證已定　“憲法”法庭走過場

國民黨團召開“憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？”記者會，左起陳玉珍、翁曉玲、洪孟楷及羅智強。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月11日電（記者 楊騰凱）針對“立法院”聽證調查權，民進黨政府包括“總統府”、“行政院”、“監察院”、“立法院”民進黨團四方聯合向大法官聲請“釋憲”與暫時處分，昨日首度召開“憲法”法庭言詞辯論庭。對此，中國國民黨團今日召開記者會怒批，在野黨面對執政黨四倍的人力，“憲法”法庭變民進黨圍毆場，司法一點都不中立。藍委也質疑大法官心證已定，昨天開庭是不是就是過場而已？



“憲法”法庭昨日下午針對4案聲請暫時處分部分在“憲法”法庭行公開準備程序，就暫時處分必要性及其範圍，聽取各聲請人及指定相關機關“立法院”陳述意見。民進黨“立院”黨團以“立委”柯建銘、吳思瑤及鍾佳濱為代表，偕同訴訟代理人陳鵬光、陳一銘及方瑋晨律師到庭；“行政院”委由訴訟代理人、教授陳信安及律師李荃和、賴秉詳到庭；賴清德委由訴訟代理人、律師洪偉勝到庭；“監察院”則由秘書長李俊俋代表，偕同律師李元德到庭。



相關機關“立法院”由國民黨籍“立委”吳宗憲、翁曉玲及民眾黨籍“立委”黃國昌代表，偕同訴訟代理人教授陳清秀、副教授仉桂美及律師林石猛到庭。15名大法官則全員參與。



國民黨團今日召開“憲法法庭到底在捍衛誰的民主法治？”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持，副書記長羅智強、“立委”翁曉玲、“立委”陳玉珍岀席。



洪孟楷指出，“立法院”7月8日才申請閱卷，結果10日就開言詞辯論庭，3天內火速開庭，這是在急什麼？什麼樣的原因理由要這麼快開庭，司法真的中立嗎？而且“立法院”這次要面對四個機關的代表，律師人數是3位比12位，人數差距很大，這也包括閱卷準備的人力非常不平等，這樣有公平嗎？難道大法官心證已定？昨天開庭是不是就是過場而已？不希望民主法治沈淪至此。