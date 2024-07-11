蔣萬安、侯友宜、張善政挺謝國樑　團結反罷

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政同台受訪，團結力挺基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月11日電（記者 張穎齊）國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑11日同台，3名市長團結力挺身陷罷免案泥淖的謝國樑，肯定他在基隆市政的表現，反對罷免，展現大團結氣勢。



國民黨四位北台灣市長今早赴台北晶華酒店參加“基北北桃我的減碳存摺全民運動”論壇 ，與會的還有4市府團隊、減碳企業、宮廟代表等，4市長會前接受媒體聯訪。



針對謝國樑遭綠營發動罷免，張善政表示，他肯定謝國樑的所做所為，捍衛基隆市民，他非常且全力支持。蔣萬安說，他與謝國樑的合作順利又愉快，謝國樑在基隆市政表現有目共睹，都在往好的方面改變，若為了罷免而罷免，對台灣民主是傷害。



媒體問，國民黨主席朱立倫喊出反罷免8萬票，力壓罷免門檻7萬6000票？蔣萬安低調說，他看到謝國樑過去1年多任內用心努力，全力守護基隆市民權利，謝國樑有需要，他都給支持。



侯友宜說，大家通力合作、並肩作戰，最重要讓基北北桃生活圈更好，謝國樑這幾年來努力，他看到基隆市產業、捷運都做得非常好，有目共睹，人民一定會清楚判斷，謝國樑加油！



謝國樑說，非常感謝3市長對基隆市政通力合作、關心關懷，現階段以基北北桃聯合施政，推出各項政策，讓基隆市民有感，我們是一體，未來做更好市政。



4市長展現團結氣勢，一同合影、參與典禮儀式，也與現場獲獎代表接續合影。