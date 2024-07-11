藍成立超思蛋調查小組　綠退席批政治鬥爭

國民黨排定成立超思蛋調查小組，民進黨批評違反他們自己立的法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）去年超思公司進口巴西雞蛋案爭議未解，加上“國會”改革相關法案三讀通過並公布行使，“立法院”經濟委員會中國國民黨籍召委楊瓊瓔今天排定討論成立“進口雞蛋執行情形調查專案小組”。民進黨“立委”退席抗議回到“立法院”黨團召開記者會，批評國民黨自己通過修法《“立法院”職權行使法》就有提到偵辦中的案件不得成立專案小組，國民黨唯恐天下不亂就要要進行政治鬥爭。



民進黨經濟委員會召委邱議瑩、“立委”陳亭妃、賴瑞隆、邱志偉、蔡易餘與黨團書記長莊瑞雄出席記者會。



針對超思公司進口巴西雞蛋案被在野黨認為有圖利特定廠商等疑慮，經濟委員會今天通過成立專案小組，但民進黨“立委”則表示，為了不替小組背書，他們退席抗議。



莊瑞雄表示，今天看到國民黨團記者會笑掉大牙。“憲法”法庭大法官當庭在問都答不出來，回到“立法院”就要鬥臭大法官，這是最不足取，大法官是“憲法”守護神。昨天“憲法”法庭攻防大家很清楚，國民黨與民眾黨說是還沒有發生的事情，還質疑“憲法”法庭是否有急迫性要下暫時處分。但今天經濟委員會要成立超思調查小組，就顯示暫停處分有急迫性。