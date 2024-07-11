綠委退席抗議　進口蛋調查小組順利成立

“進口雞蛋執行情形調查專案小組”成立，由白委張啟楷擔任召集人。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立法院”經濟委員會召委楊瓊瓔今天排定討論成立“進口雞蛋執行情形調查專案小組”，民進黨籍“立委”經過兩輪的程序發言表達抗議及反對後，眼見人數處於少數，乾脆退席表示抗議，召開記者會發聲。而藍白委繼續開會討論無異議通過，由楊瓊瓔宣布順利組成調查小組，並推派民眾黨籍“立委”張啟楷擔任召集人。



去年超思公司進口巴西雞蛋案爭議未解，加上“國會”改革法案三讀通過並公布行使，楊瓊瓔今天在經濟委員會排定討論成立“進口雞蛋執行情形調查專案小組”，民進黨並未發動強力杯葛，僅由所屬該委員會的綠委出席發言表達抗議。



綠委陳亭妃直指，根據“立法院”職權行使法第46之2條，“裁判確定前之訴訟案件就其偵查或審判所為之處置及其卷證，“立法院”不得行使調查權。”她批，目前檢調、“監察院”都調查中，對於已經“違憲”的條文，國民黨現在還在違規違法，這是不是很離譜？



藍白“立委”也紛紛發言強調成立調查小組依法有據。在經過兩輪程序發言後，楊瓊瓔請議事人員宣讀成立調查小組提案內容，隨即招來綠委起身大聲抗議，痛批調查小組已違法，並決定集體退席抗議。



在經過短暫休息後，楊瓊瓔詢問在場的國民黨籍“立委”謝衣鳯、呂玉玲、鄭正鈐、張嘉郡、鄭天財、民眾黨籍“立委”張啟楷等人，關於成立調查小組有無異議。最後，無異議通過，而調查小組召集人經現場“立委”推舉後，由張啟楷擔任召集人。