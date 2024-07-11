黃國昌：企業一條龍服務非鄭文燦個人可完成

民眾黨委員黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，今日午後三度開羈押庭，風暴擴大。台灣民眾黨籍“立委”黃國昌昨天爆料此事直通府院，但遭反駁是不實影射。黃國昌11日再次緊咬民進黨高層，他表示，這種從地方到“中央”的一條龍服務，絕對不是鄭文燦1個人能獨立完成的，而他所說的事實，府院也都不敢否認，只能用空洞的形容詞描繪。



黃國昌昨日爆料指出，鄭文燦此次所涉的桃園市華亞科學園區東側的農業區土地開發弊案中，疑似行賄鄭文燦的被押被告廖俊松可以“上達天聽”，為土地開發案向“總統府”陳情，時任“行政院秘書長”卓榮泰便核可，“經濟部”、“內政部”也馬上核准。不過，府院已回應稱是不實影射。



黃國昌11日接受媒體訪問表示，鄭文燦涉貪案，再一次的讓台灣社會看到，一個貪腐的金權結構下，是如何的可怕、如何的臭不可聞。從相關公開資料及檢舉的資訊，都能清楚地看到鄭文燦在2017年9月拿到500萬元後，竟以桃園市長之姿親自主持會議，從山坡地的解編、最大地主的協調，一直到要幫忙變更地目，且竟然還提報為“國家”重大的建設。



黃國昌說，行賄的廖俊松還跑到“總統府”陳情，“總統府”還下條子，當時的“行政院秘書長”卓榮泰也下條子，“經濟部”馬上遵照辦理，納入“國家”重大的建設計劃，讓他們順利的適用都市計劃法。這種從地方到“中央”一條龍服務，幫特定權貴變更地目，從農地要把它變更成產專區，讓他們獲取高達數10億元不法的暴利，這件事情絕對不是鄭文燦一個人就可以獨立完成的。