谷立言拜會韓國瑜　閉門會談9分鐘結束

韓國瑜會見AIT台北辦事處處長谷立言，與會成員包括江啟臣，藍委柯志恩、葛如鈞、綠委蘇巧慧、王定宇以及白委張啟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月11日電（記者 楊騰凱）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言8日上任，今日首度拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。韓國瑜今日上午忙著主持朝野協商，在協商過程中的休息時間出面接待，兩人閉門會談9分鐘後，韓就匆忙趕回議場主持協商，行程安排倉促，引發媒體議論。



谷立言8日就任AIT台北辦事處長，接替前處長孫曉雅職務。谷立言10日已拜會賴清德，11日拜會韓國瑜。



此次韓國瑜會見谷立言，行程安排倉促且低調，由於韓今日上午主持朝野協商，趁著協商途中的休息空檔趕來見谷立言，而且只開放媒體拍攝雙方會前合影，接著就請媒體離場，雙方展開閉門會談。



會談9分鐘後，韓國瑜就匆忙離席，回議場繼續主持協商，由“立法院副院長”江啟臣繼續與谷立言會談。



韓國瑜會見谷立言的行程安排匆忙，引起不少媒體討論，好奇AIT方面是否會對韓忙著離場多做他想？不過在雙方會談的9分鐘過程中，媒體在門外有聽見場內笑聲不斷，至少可以判斷這黃金9分鐘氣氛融洽。



韓國瑜今日會見谷立言，與會成員包括江啟臣，以及國民黨籍“立委”柯志恩、葛如鈞、民進黨籍“立委”蘇巧慧、王定宇以及台灣民眾黨籍“立委”張啟楷。