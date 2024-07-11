黃國昌猛打綠營弊案　綠委諷當自己是網紅

兩位英系“立委”猛酸黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月11日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌砲火猛烈，昨天還出示“總統府”用箋爆料，台塑集團顧問廖俊松涉行賄鄭文燦後找上“總統府”，府方回函稱“總統”至為重視”。府方昨天馬上澄清無不法之處。但民進黨籍“立委”今天則對黃國昌昨天出席“司法院”開庭猛批。民進黨籍“立委”賴瑞隆今天受訪批評，黃國昌昨天出席“憲法”法庭還關注直播聲量，以為自己是“網紅”嗎？你不重視“憲法”法庭，人民為什麼要尊重你。



針對鄭文燦涉嫌華亞科技園區土地開發收賄案，黃國昌爆料，台塑集團顧問廖俊松涉行賄鄭文燦後找上“總統府”，府方回函稱“總統”至為重視”。“總統府”昨天也趕緊澄清說，來自各界所提建言，“總統府”皆依規定與程序辦理並函轉給相關單位，行之有年，並無任何不法之處。



府方還呼籲，有心人士發言應先查證，對於刻意錯誤連結、不當影射的行徑深感遺憾，若有任何違法事證，也歡迎各界提出證據交由司法嚴辦。



民進黨多位“立委”今天則攻擊黃國昌出席“憲法”法庭的表現。賴瑞隆說，黃國昌在“憲法”法庭上看平板，“憲法”法庭是最高“憲法”解釋機構，司法界最高機構，任何人出席還做其他事情是不恰當的。



賴瑞隆說，“立委”去說明還看自己直播關注粉絲，凸顯他的心態把自己當網紅，居然心思不在大法官，是對自己跟“憲法”、大法官不尊重。黃國昌要正視自己平時言行，如果“立法院”老喜歡通過藐視“國會”法條，那這不就藐視“憲法”法庭，你不重視“憲法”法庭，人民為什麼要尊重你。

