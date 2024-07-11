男女籃出賽費不同　藍綠“立委”難得槍口一致

張廖萬堅接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月11日電（記者 俞敦平）針對正在舉辦中的瓊斯盃籃球賽中，台灣男女籃代表隊出場費不同的情況，藍綠“立委”難得槍口一致，在今日教育委員會質詢時都表達了關切與不滿。中國國民黨籍“立委”洪孟楷和民主進步黨籍“立委”陳秀寶分別對台“教育部次長”張廖萬堅及台體育署長鄭世忠質詢，表達出賽費應一致、男女性別平等問題以及未來如何防範相似事件發生。台“教育部”和台體育署承諾會積極改善並確保公平待遇。



正在舉行的第43屆瓊斯盃籃球賽中，男女球員出賽費的不同引發爭議，最初男籃球員每場5000元新台幣，女籃3000元。在外界批評和女籃球員抗議後，籃協增加女籃球員每場2000元激勵獎金，使得兩性出賽費平等。



藍委洪孟楷質詢時指出，近期出現男籃與女籃出賽費不平等的問題。男籃球員出賽費為5000元，而女籃則衹有3000元，這種性別不平等的待遇無法接受。



張廖萬堅回應，表示出賽費應該要公平，並感謝洪孟楷委員的關注。他解釋，體育署也覺得這種性別不平等的情況不妥當，並會積極和各協會協商，確保未來出賽費在性別上達到平等。



洪孟楷進一步要求未來能夠保證同一盃賽的球員出賽費一致，張廖萬堅承諾會發文要求各協會遵守這一原則，確保不再發生類似問題。