鄭文燦案拖7年　藍委質疑邱太三干涉司法

藍委羅智強。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月11日電（記者 楊騰凱）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，話題持續延燒，中國國民黨籍“立委”羅智強今日點名前“法務部長”邱太三是否干涉司法，否則此案為何壓案7年才偵辦？



羅智強表示，今天台灣司法最大的恥辱之一，就是竟然在台灣關說司法是無罪的，讓關說司法橫行，所以今天妨害司法公正罪的審查就非常重要。



台灣民眾黨團提案修正《刑法》，增設“妨害司法公正罪”，對法官或檢察官進行不法關說者，可處一年以上，七年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下罰金。



修正草案今日排入“立法院”司法及法制委員會審查，羅智強在審查會上發言。



邱太三2014年至2016年擔任桃園市副市長，是當時桃園市長鄭文燦的副手。2016年蔡英文政府上任，邱太三轉任“法務部長”，2018年卸任。



羅智強表示，最近鄭文燦涉貪，事件風風火火，壓案7年才辦，外界都在疑惑為什麼壓案7年？當時的“法務部長”邱太三到底有沒有干涉司法？有沒有妨礙司法公正的行為在裡面？



羅智強指出，這個部分雖然目前還不得而知，只是引人疑竇，但是邱太三本身就有關說司法的前例在，曾經向前桃園地檢署檢察長彭坤業關說壢新醫院逃漏稅案。



羅智強指出，因為台灣關說司法無罪，就算邱太三關說司法，你能拿他怎麼樣，也是沒事。民進黨團總召柯建銘也曾經關說司法，是關說司法的慣犯，最後也是好好的繼續當總召當到現在，都沒有事情。

