禁藥防治出問題影響選手　藍委要求檢討

台“教育部次長”張廖萬堅接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”柯志恩今日在“立法院”教育委員會質詢台“教育部次長”張廖萬堅及台體育署長鄭世忠時，針對台灣奧運選手多次錯過藥檢可能面臨停賽危機，以及台灣禁藥防治機制的問題進行了嚴厲批評。柯志恩強調，禁藥防治基金會的運作不透明且缺乏有效監督，導致選手的權益受損，要求政府相關單位必須負起責任。



柯志恩首先指出，根據世界反興奮劑機構（WADA）的規定，選手若在12個月內三次行蹤不實或錯過藥檢，將面臨一到兩年的停權。而台灣奧運選手王冠閎已經三次錯過藥檢，這可能影響他參加奧運的資格。



張廖萬堅回應表示，王冠閎的情況是因為藥檢人員在聯絡他時出現了問題，但“教育部”已經主動幫他申訴，目前案件沒有問題。然而，柯志恩強調，台灣禁藥防治機制的管理存在嚴重缺陷，包括國訓中心僅建立了一個Line群組，禁藥防治基金會僅有一張海報宣傳，並未有效防範禁藥問題。



柯志恩進一步指出，目前30名選手中有5人已經被WADA列為失蹤，這將嚴重影響他們的參賽權益。她質疑體育署在這方面的監督責任，並批評體育署未能有效管理禁藥防治基金會的運作，甚至在基金會的會議中被趕出場。



柯志恩還提到，禁藥防治基金會的董事長由前“體委會主委”、也是民進黨大老陳全壽擔任，體育署每年補助禁藥防治基金會高達三千萬，但陳全壽卻對體育署表示他們無權管基金會的運作。張廖萬堅表示，基金會是財團法人，獨立運作，即使體育署提供了經費補助，也無法介入其運作。