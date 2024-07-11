鄭文燦案有府院角色？官方：陳情案正常程序

“政院”發言人陳世凱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，台灣民眾黨“立委”黃國昌昨天爆料此事直通府院，但遭反駁是不實影射。“行政院”發言人陳世凱11日打“經國牌”，引用新聞室旁的樹立數十年的蔣經國文字“反映民情，希望政府做些什麼”，解釋政府非常重視每一位民眾的陳情。那是“行政院”處理人民陳情的一般正常程序。



陳世凱也拿出諸多案例公文指，“卓處逕復”是一個承轉的過程，也是一個負責任的政府應有的回應，也沒什麼火速不火速的問題，陳情案有的1天、2天就處理，其中也有“總統府”書函到“行政院”的案例。若按照提出質疑“立委”的邏輯，所有陳情案件都是府院介入，都是火速處理，希望“立委”能明察。



黃國昌昨日爆料指出，鄭文燦此次所涉的桃園市華亞科學園區東側的農業區土地開發弊案中，疑似行賄鄭文燦的被押被告、台塑顧問廖俊松可以“上達天聽”，為土地開發案向“總統府”陳情，時任“行政院秘書長”卓榮泰便核可，“經濟部”、“內政部”也馬上核准。不過，府院已回應稱是不實影射。



“行政院”11日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人陳世凱主持，“衛福部長”邱泰源、“內政部次長”馬士元、“教育部次長”林騰蛟、“文化部次長”王時思出席。



陳世凱接受媒體訪問表示，對於民眾陳情案件，“行政院”的態度如這排“反映民情，希望政府做些什麼”掛在這幾十年的字，都相當重視。至於流程，政府都按照“行政院”所屬各機關處理人民陳情案件要點規範來辦法與進行。



陳世凱接著拿出一疊公文指出，幾乎每個案件公文上都會寫“卓處逕復”，意思是請各“部會”按照主管範圍，完整給民眾回覆，也就是一個承轉的過程。這是一個負責任的政府對民情反應應該有的回應。而有的案件也是1天、2天就處理了，沒有什麼火速不火速的問題，這是“行政院”處理人民陳情的一般正常程序。