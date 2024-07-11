大陸海警船七月首次編隊進入金門水域

大陸海警船進入金門限制水域，台海巡署派船艇全程“一對一”對應。（金門海巡隊提供） 中評社金門7月11日電／7月11日6時許，金門南面海域有4艘大陸海警船分別同時接近4處台灣限制水域外界線，“海巡署”金馬澎分署監偵後，立即調度4艘巡防艇全程對應。



“海巡署”金馬澎分署指出，上午7時大陸海警船舷號“14604” 、“14603”、“14508”、“14607”，以4組4船方式，分別從料羅東方、東南、翟山南方及鳳嘴南方海域刻意航入“我國”水域，“我方”立即派遣海巡艇PP-3573、PP-3585、PP-10073、PP-10081採取“1對1”平行監控對應，全程蒐證通聯警告驅離。



金馬澎分署表示，大陸海警船在台灣巡防艇併航監控下，於上午9時全數航出，巡防艇持續在現場海域監控；10時4艘陸海警再度多點進入金門限制水域，台灣巡防艇立即趨前採取“1對1”進行監控，12時許陸海警船悉數航出限制水域外，歷時2小時。



這是陸海警船在2024年7月第一次編隊航入金門水域，今年迄今累計已31次進入台灣管轄水域，此舉影響海上航行安全，無益兩岸對等交流，呼籲陸方體認區域和平穩定的重要性，“海巡署”將持續以堅定的立場，守護“國家”海洋權利。



