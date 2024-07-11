三開羈押庭　鄭文燦提早到場表情嚴肅

鄭文燦今日下午1點43分抵達桃園地院。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月11日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院11日下午2點第三度召開羈押庭。有別於第二次羈押庭遲到2分鐘才抵達，鄭文燦和律師團今日下午1點43分就到地院門口，提早17分鐘進入地院。檢察官則在下午1點49分才從隔壁的地檢署走到地院，比鄭文燦還晚6分鐘到場。



鄭文燦案桃園檢方與法院大鬥法，地院6日裁定新台幣500萬元交保，檢方不服提出抗告，高院發回更裁；9日桃園地院再裁定以新台幣1200萬元交保，檢方不服再提起抗告，高院10日發回更裁，桃園地院在11日下午2點第三度召開羈押庭。



根據高院裁定表示，原裁定認被告涉犯最輕本刑7年以上有期徒刑之貪污治罪條例第5條第1項第3款不違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，基於趨吉避凶及脫免刑責之人性，不乏知名政商人士面臨重罪追訴下已有逃亡的前例，有相當理由認被告有逃亡之虞。



高院裁定指出，原審又以被告卸任市長職務已逾1年半，是否仍對桃園市政府有影響力存有疑義，檢察官未釋明被告供述與何等公務人員或被告之秘書、司機等輔助人員有出入及勾串之虞，以及主要證人即對向犯均已指訴綦詳，除年近90歲之楊00交保之外，其餘均已羈押禁見，相關蒐證照片已呈現於卷內等，而認被告無勾串之虞。