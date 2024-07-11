詹江村轟鄭文燦　桃捷車廂選全球黑名單韓商

桃園市議員詹江村在臉書發文，指出鄭文燦在市長任內，使用有爭議的韓商“現代樂鐵”（Hyundai Rotem）製造捷運列車的往事。（照:詹江村臉書） 中評社台北7月11日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發涉貪案持續延燒，對此，中國國民黨籍桃園市議員詹江村翻出鄭市長任內，使用有爭議的韓商“現代樂鐵”（Hyundai Rotem）製造捷運列車的往事，痛批“蔡英文政府喊出國車國造，桃園捷運綠線車廂卻是韓國廠商得標承包”。



詹江村今日在臉書發文表示，桃園捷運綠線車輛得標廠商現代樂鐵，是被全球列入黑名單的廠商，且同屬現代集團的現代精工，於1994年低價搶標承造台鐵的推拉式自強號車廂，結果該列車時常故障，維修人員擺爛撤走，台鐵因此還提告求償17億元，“現代樂鐵與現代精工，只是重組關係”。



詹江村指出，現代樂鐵製造列車品質存在瑕疵，這幾年陸續被被印度、美國等國停權或控告，也被大邱市政府停權，堪稱是惡名昭彰，但鄭文燦卻執意要使用國際間頻頻出事、屢被詬病的韓國車廂，“蔡英文政府喊出國車國造，桃園捷運綠線車廂卻是韓國廠商得標承包”。



事實上，詹江村2019年3月曾做出相同指控，但桃園市政府捷運工程局當時回應，工程會並未將現代樂鐵列為“拒絕往來廠商”，此外，現代樂鐵與德國西門子公司（SIEMENS）也曾參與新北捷運三鶯線標案，資格並沒有問題。