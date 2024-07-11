鄭文燦第三次羈押庭　人權法官獨審結果難料

鄭文燦今日到桃園地院出席第三次羈押庭，表情嚴肅。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月11日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，歷經檢方與院方的激烈攻防，桃園地院11日下午2點第三度召開羈押庭。此次桃園地院由輪值的刑四騰股法官涂偉俊審理，涂曾承審“國民法庭”案件，有“人權法官”之稱。檢方則同樣由桃園地檢署主任檢察官呂象吾和肅貪組檢察官陳嘉義出馬。



鄭文燦和律師團在下午1點43分就到地院門口，提早17分鐘進入地院。檢察官則在下午1點49分才從隔壁的地檢署走到地院，比鄭文燦晚6分鐘到場。



據傳此次桃園地院是由輪值的刑四騰股法官涂偉俊審理，涂為司法官訓練所第52期結業，曾承審“國民法庭”案件，有“人權法官”之稱。



檢方則同樣由桃園地檢署主任檢察官呂象吾和肅貪組檢察官陳嘉義出馬，呂象吾曾承辦桃園市府前經發局長朱松偉貪瀆案、敏盛醫院器官詐保等案件；陳嘉義則曾揭發前桃園地檢署檢察長彭坤業為壢新醫院院長張煥禎逃漏稅關說案，最後導致檢察長下台。兩人都是狠角色。



鄭文燦的律師團則由三位大咖律師擔綱，其中過去與鄭關係良好的律師陳永來，原是桃園地院法官，2007年6月才辭職轉任律師，目前是仲誠法律事務所律師，也是該事務所的共同創辦人之一，且仲誠的網頁就放有鄭與陳的合照。



除了陳永來外，還有兩位第一次羈押庭就幫鄭文燦辯護獲得交保的律師游琦俊和鄧翊鴻。游琦俊曾受到前“法務部長”邱太三委託，對名嘴黃越宏提告妨害名譽勝訴。鄧翊鴻除法界經驗豐富外，還具有豐富的政治背景，之前多次幫前綠委段宜康遞狀提告，也曾擔任“立委”助理，目前是兆豐金董事，同時也是新台灣社會智庫的召集人。