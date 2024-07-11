大陸團參加旅展　蕭博仁：盼每年增加人數

旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 資料照) 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”即將在12日登場，今年大陸有155人來台參展。旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁接受中評社訪問表示，今年來台參展的大陸人士是去年的2倍以上，若每年來台舉辦旅展的人數都增多，對旅行業者來說是好事。



“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”12日至15日於台北世貿一館登場。此次旅展有大陸12個省市文化和旅遊部門、旅遊企業共計155人來台，其中公職有29人，旅遊企業有107人，文化藝術相關工作人員有19人，並在旅展中設有70多個攤位。而安徽省是此次旅展的主賓省，率隊來台最高官員即為安徽省文旅廳副廳長。一行人10日抵台、15日旅展結束後，隨即於16日離台。



2023年台北國際夏季旅展被視為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合，主辦方提出申請的大陸人士有212人，但在陸委會扣除大陸官員後，只允許134名大陸旅行業者來台，嚴重影響大陸旅行業者來台意願，最終僅有65名業者報名參展。今年有155人來台，可以說是翻倍成長。



蕭博仁接受中評社訪問表示，去年政府否決來台申請比較多人，今年否決比較少人，而光是安徽省就有60多人來台，其他各省或多或少也有派代表，這是好事，只要每年都能增加更多的人來台參展，對兩岸旅行業者來說都是正向的事。



蕭博仁說，比較遺憾的是，此次有些文旅廳申請要來台的人被拒絕，中間過程他不是非常瞭解，也不知道陸委會究竟是因為什麼因素不准。

