圓山飯店董座林育生：期待兩岸多交流

圓山大飯店董事長林育生接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月11日電（記者 張穎齊）2024台北國際夏季旅展將於12日至15日在世貿一館登場，陸方有11省、155名官員及業者將來台與會，其中文旅系統官員有29人。圓山大飯店董事長林育生接受中評社訪問表示，兩岸官方與民眾若都可藉此交流認識，他很期待這樣的好事情，也都抱持開放的態度。



同樣是大型旅展，今年5月31日舉行的TTE台北旅展，台官方並未核准任何大陸官員或業者來台，現場也無大陸攤位。明起的2024台北國際夏季旅展是否會捎來兩岸觀光佳音，受到各方矚目。



林育生，出生於嘉義，中山大學海洋環境及工程學系博士，歷任2屆“立委”、“國大代表”、民進黨屏東市黨部主委、民進黨副秘書長等職，2019年3月29日接任圓山大飯店董事長。



林育生表示，關於兩岸交流，因政府已表達立場，希望能對等往來，他認為讓兩岸民眾可藉此多交流，彼此多認識，他很期待，這是好事情。



林育生重申，兩岸有同樣的文化、同樣的語言，彼此非常熟悉，以往圓山大飯店的陸客占4成，他也很期待盡速讓陸客來台灣旅遊。就一個飯店經營的觀點上，也希望其他歐美國家等旅客都能來此旅遊，讓觀光人口成長，將圓山大飯店推廣到國際上。



至於陸委會宣布提高陸港澳為橙色警示，非必要避免去，是否受到影響？林育生說，這就要看政府相關部門了，他是都抱持著開放的態度，期待多開放，其實陸客來台，也要看是否有意願開放。圓山大飯店就是希望客人都能來，來自各方的都來，他還是要再次強調，這都是好事情，他很期待。