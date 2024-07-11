韓國瑜晤全台村里長代表　金句連發眾人樂

全台村里長聯誼總會60位村里長拜會韓國瑜，傅崐萁、洪孟楷、萬美玲等多名藍委陪同出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月11日電（記者 楊騰凱）“立法院”6月修法使全台村里長每年可領新台幣7萬5000元年終獎金。為此，全台村里長聯誼總會今日下午拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜表達謝意。會中韓國瑜發揮幽默，發言金句連發，把大家逗得樂不可支，韓並勉眾人，就算是“路平燈亮水溝通”這樣的小事，也該為百姓做好。



全台村里長聯誼總會今日率領來自全台22縣市的60位村里長拜會韓國瑜，其餘與會成員包括“立法院副院長”江啟臣、國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷，以及藍委萬美玲、黃建賓、羅廷瑋、許宇甄、張嘉郡。另外台灣民眾黨籍林國成、麥玉珍也到場。



由於韓國瑜今日忙於主持朝野協商，晚了5分鐘才到，但一進到會場就受到村里長們的熱情歡迎，韓在致詞過程也金句連發，把大家逗樂。接著話鋒一轉，勉勵村里長們把事情做好，公文蓋了章就要負責。有歡笑有勉勵，韓國瑜的韓式風格，從現場氣氛能感覺到村里長們對韓都很佩服。



韓國瑜表示，村里長年終獎金是大家的辛勞，在“立法院”三黨都支持，這個功勞他不能攬在自己身上。



韓國瑜指出，村里長這個“長”字實在厲害，當官不帶“長”，放屁都不香，這個“長”太厲害了，比“立法委員”、縣議員的“員”厲害，有這個“長”字，公文只要蓋章下去，你就要負責到底，所以我們感謝村里長，讓大家有年終獎金，雖然不多，但這是感謝各位村里長一年365天無怨無悔付出。



韓國瑜表示，“立法院”不管怎麼吵怎麼鬧，但關於福國利民的事情，相信所有“立委”都希望能好好做，希望明天比今天更好。



韓國瑜指出，每個村每個里希望都能“路平燈亮水溝通”，這感覺是小事情，但對每個基層百姓及其家庭來說都是大事情。天上最小的神是土地公，人間最小的官是村里長，希望名稱帶“長”字的都能瞭解，這個位置得來不易，是老百姓一票票投出來的，就是希望我們把事情做好。