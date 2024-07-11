野柳夜訪女王頭延至7/21　加碼無人機秀

“2024野柳石光夜訪女王”活動將延長至7月21日，其中女王頭區“女王的映畫藝術”燈光秀深受好評。（北觀處提供） 中評社新北7月11日電／“交通部觀光署”北海岸及觀音山“國家”風景區管理處今天說，“2024野柳石光夜訪女王”以野柳萬象為主題，規劃8大燈區，深獲好評。活動將延長至7月21日，7月19日晚間8時再加碼結合無人機展演的水幕噴泉水舞秀。



北觀處表示，“2024野柳石光夜訪女王”自6月28日開展以來引起海內外遊客熱烈迴響，而今年首度結合無人機展演的“Big Queen電光火石映象水舞”秀，7月19日晚間8時將再度登場。



北觀處指出，“2024野柳石光夜訪女王”活動包含2大主題燈光秀，包含沙灘區“Big Queen電光火石映象水舞”（最佳觀賞點為沙灘區木棧平台及第1區平台）及女王頭區“女王的映畫藝術”燈光秀（最佳觀賞點為第2區平台），展演時段為每晚7時30分、8時、8時30分、9時；其餘燈區是常態展，其中仿真區“星空秘境”透過影像妝點仿真女王頭及俏皮公主。



北觀處提醒，包括燈區“沉靜石光入口”“Big Queen電光火石映象水舞”“女王的映畫藝術”及“映月儷影”裝有雷射燈，民眾須留意可能損壞手機及相機鏡頭感光元件風險。



北觀處說，活動自即日起至7月21日每天晚間6時30分至9時30分登場，民眾購票可以選擇6時30分及7時30分2種時段，須依指定時段入場，最後入園時間是晚間8時30分。門票分為平日票新台幣225元、假日票250元、敬老票150元等，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人，可憑有效證明文件免費入場。



北觀處處長陳煜川說，北海岸假日人車潮較多，建議旅客選擇平日前往，且晚間在園區內請勿推擠或奔跑，且不要碰觸、踩踏地景，共同維護景觀。