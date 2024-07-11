綠議員顏若芳出車禍！後擋風玻璃全碎

民進黨台北市議員顏若芳發生車禍，車子嚴重變型。（照片：顏若芳臉書） 中評社台北7月11日電／民進黨籍台北市議員顏若芳11日上午驚傳出車禍，座車後擋風玻璃全碎，且保險桿嚴重變形。顏若芳表示，自己早上上班開車行經市民高架橋，被後方遊覽車追撞，造成手部些微拉傷，目前全交由保險公司處理後續，但初估維修費高達30至40萬元；而顏若芳也在臉書發文表示，“不用擔心”，今天休息一下，明天就恢復元氣了。



顏若芳11日中午於臉書上傳2張圖片，只見汽車的後擋風玻璃全碎、保險桿變形。顏若芳表示，開車跑行程被撞到，有點小拉傷，所以今日部分行程先暫緩，跟大家說聲抱歉。也請大家不用擔心，今天休息一下，明天就恢復元氣了！



據了解，顏若芳開車行經市民高架橋時，因前方車輛停駛，顏若芳因此煞車，但後方遊覽車疑似煞車不及直接追撞。顏若芳也提到，後續將交給交給保險公司處理，保險公司估維修費為30萬至近40萬元。



現年39歲的顏若芳雖是台北市議員卻擁有全台知名度，他2021曾被爆發與已婚，大他17歲的的民進黨籍“立委”王定宇同住在台北市大同區一戶房子裡，常同進同出，事情曝光後，他們對外解釋兩人是房東與房客的關係，王定宇向她租房子。

