桃檢拼羈押鄭文燦　凌濤：看檢能否拿新事證

鄭文燦今日到桃園地院出席第三次羈押庭，表情嚴肅。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北7月11日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地方法院今日下午三度開聲押庭。對此，中國國民黨籍桃園市議員凌濤表示，高院已經點出有“潛在相關人及串勾可能”，就看桃檢能不能拿出新的事證，丟出與府院便箋、其他土地案的新的關係人。而鄭文燦不管是三度交保但交保金又提高，或是直接進看守所，結果都不好看。



桃園檢院鬥法連演數日，檢方從6日凌晨聲押鄭文燦，地院當天裁定新台幣500萬元交保，並限制住居、限制出境出海，檢察官當庭抗告。高等法院8日撤銷交保裁定，發回地院更裁。地院9日二度召開聲押庭，裁定提高保釋金為1200萬元，檢方又當庭抗告。高等法院10日再度撤銷交保裁定，發回地院更裁。桃園地方法院11日下午2時三度開聲押庭。外界關注鄭文燦能否三進三出再次交保或是慘遭羈押?



《中時新聞網》報導，凌濤今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，今天院檢三度鬥法，桃園地院好像有人一直在採用鄭文燦方的見解，但高院撤銷交保裁定時已經講了，“檢察官提到的潛在相關人及串勾可能，直接點明就是有！”



凌濤認為，高院沒有自己裁定羈押，是不想被認為代表“聖上”的意思，但如果高院點出有潛在的相關人及串勾可能，那今天的羈押庭上，桃園地檢的檢察官可能就會丟出新的潛在相關人士，提出新的事證。



凌濤指出，桃檢可能丟出的新的關係人，可能是華亞農地案的相關人物，包括“總統府”、“行政院”的便箋都已經出現，打通鄭文燦要花500萬，那府院的便箋又要花費多少代價、又是誰來處理這些代價？觀音、八德、大園、青埔、龜山等其他土地案，有沒有新事證能證明鄭文燦有可能會去串供？這些桃檢應該要拿出證據。



凌濤直言，今天的羈押庭真的不會好看，如果是維持1200萬元交保，那對鄭文燦的傷害比較小。但如果三度交保但交保金再次提高，可能會被懷疑還涉及很多案子。如果真的被羈押到桃園看守所，那就真的很難看。“一個是看你保金幾分鐘籌出多少錢，一個是看你在看守所明天早餐吃什麼？”，兩件事情都不好看。

