周典論助郭董連署案　檢求重刑8/27宣判

屏東地方法院。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍屏東縣議長周典論涉違法替鴻海創辦人郭台銘參選2024收連署書案，屏東地方法院今天開辯論庭後辯論終結，檢方當庭對周求處5年以上徒刑，周典論希望判他無罪，屏東地院將於8月27日進行宣判。另外針對周典論羈押期限7月21日將屆至，延押部分將於1至3天公布結果。



屏東縣議長周典論因2024大選期間，涉嫌以新台幣500萬元替欲參選的郭台銘進行連署，自去年12月底被屏東檢方搜索後，法院經過2度延押並禁見至今，時間超過半年，屏東地方法院今天上午召開辯論庭。



由於近日爆出民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭聲押，日前以新台幣1200萬元二度交保，今日下午召開第三度聲押庭受到輿論關注。對比鄭案，周典論已遭押超過半年，屏東藍營人士對此更感到忿忿不平。



屏東地方法院今天上午9時30分針對周典論案，傳喚國民黨籍潮州鎮長周品全、司機陳亮源、朱興堂主黃孝義等3名證人出庭應訊。從辯論庭相互詰問、審理終結、量刑、延押部分，整個過程持續3個多小時才結束。



屏東藍營今天共號召將近30人到場旁聽，無黨籍屏東縣副議長盧文瑞、國民黨籍前“立委”廖婉如、國民黨籍議員宋麗華、無黨籍前議員潘連周、以及周典論的女兒周孟蓉、周芸均等人到場關心審理進度及是否能夠放人。

