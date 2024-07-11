日本扣台漁船　釣魚台協會轟台官方軟弱無能

基隆籍漁船“福洋266號”遭日本公務船登檢示意圖。(台“海巡署”提供資料照) 中評社台北7月11日電／基隆籍漁船“福洋266號”日前在釣魚台周邊海域進行捕魚作業時，遭日方公務船登檢，船長與船員當場被扣押，被迫繳交600萬日圓人船才獲釋。釣魚台教育協會11日發出聲明，強力譴責日方侵門踏戶擾台漁民作業安危，簡直是不給漁民留活路。同時指責執政當局在維護主權與漁權方面明顯失職，面對日本就軟弱無力，自動放棄釣魚台主權！並要求撤換駐日代表謝長廷。



謝長廷即將卸任，內定將由“考試院”前副院長李逸洋接任。



對於福洋266號究竟是否“越界”捕魚？釣魚台教育協會指出，該船受到日方扣押的地點是北緯28度58分，東經126度3分，此地點日方、台灣“海巡署”、“外交部”或駐日代表處，皆一致似乎頗有默契的評定為“越界”，然而。他們評定的“越界”是從台灣本島或彭佳嶼為基礎劃定200海浬的專屬經濟海域的範圍。問題出在主權，釣魚台主權屬於“我方”，若以釣魚台做為基準來劃定經濟海域，則該扣押地點仍屬“我方”經濟海域範圍，因此福洋266號在該海域捕魚沒有“越界”，漁船在台灣專屬經濟海域內作業完全合法。



基隆籍漁船福洋266號5日凌晨在釣魚台周邊作業時，疑越界遭到日本水產廳公務船攔下，台日雙方協調後，船東匯出600萬日圓才獲釋。對此，台駐日代表謝長廷8日在卸任記者會上表示，“不該縱容少數違規漁船，破壞台灣與絕大多數漁業界的利益”。



聲明指出，日前基隆籍漁船福洋266號在釣魚台專屬經濟海域進行捕魚作業時，遭日方公務船登檢，船長與船員當場被扣押，家屬被迫繳交鉅額保釋金才讓福洋266號人船獲釋。而在福洋266號是否越界仍有爭議的情況下，台灣執政當局竟然自我限縮，主動聲稱漁船捕魚地點“超越護漁範圍外”！政府維護漁民權益消極至此！

