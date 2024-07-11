陸委會：陸官員此行會看些景點　有助陸客團

陸委會副主委兼發言人梁文傑主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月11日電（記者 鄭羿菲）“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”即將在12日登場，大陸有155人來台參展，其中公職人員有29人。陸委會副主委兼發言人梁文傑11日表示，對旅展我們樂觀其成。由於部分大陸官員申請來台的時間較慢，最後因作業流程，確實沒拿到准許，但純粹是程序上的問題，陸委會已盡可能協助。



梁文傑說，陸方官員來台也會去看一些台灣的景點，對於以後陸客觀光團來台可能會有一些幫助。我們的目標還是兩岸之間對等健康有序地展開交流活動，並未改變，這次夏季旅展，陸委會樂見其成。



媒體問及，陸委會是否會與大陸來台官員接觸與交流？梁文傑說，大部分屬於地方層級旅行或觀光相關的官員，陸委會並沒有規劃要與他們有特別的互動。



“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”12日至15日於台北世貿一館登場。此次旅展有大陸12個省市文化和旅遊部門、旅遊企業共計155人來台，其中公職人員有29人、旅遊企業有107人、文化藝術相關工作人員有19人，並在旅展中設有70多個攤位，而安徽省是此次旅展的主賓省。一行人在10日抵台、15日旅展結束後，隨即於16日離台。



陸委會11日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”從3月、4月就開始籌辦，對於參展、商務活動等兩岸交流，陸委會基本上都歡迎，而有大陸當地文旅局官員來台，站在兩岸交流的立場還是歡迎。