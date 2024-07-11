屏東議長周典論家屬怒吼　押7個月還不放人

屏東議長周典論三女兒、中國國民黨中常委周孟蓉走出法庭時不滿的大吼，貪污都可交保了，死在裡面是法官要承擔嗎？（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月11日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍屏東縣議長周典論涉違法替鴻海創辦人郭台銘參選2024收購連署書案，屏東地方法院審理終結，將於下月27日宣判，但遭押7個月的周典論今天仍無法保外就醫，讓現場支持者、家屬炸鍋，不僅有人大聲咆哮，周典論女兒周芸均也問“台灣司法還能相信嗎？”



現年69歲的周典論從去年12月25日遭檢調搜索約談，當天還是聖誕節，震驚地方政壇。由於周典論羈押期限將於7月21日屆滿，法院針對延押部分將於1至3天公布結果。不料，今日開庭雖然審理終結，但法院仍是無法立即放人，讓到場的支持者與被告周典論家屬全部炸鍋，長達3個多小時的開庭結束後，散場步出法庭時，眾人情緒都十分激動，甚至大聲對著法庭內咆哮。



周典論三女兒、國民黨中常委周孟蓉走出法庭時不滿的大吼“貪汙都可交保了，死在裡面是法官要承擔嗎？有考慮到家屬心情嗎？”



其中一名身穿紅色外套的支持者十分不滿破口大罵“又不是貪汙殺人，為什麼不放人？法院是民進黨開的嗎？”還有人不滿直接嗆聲檢察官會有報應。



周典論的四女兒周芸均受訪時表示，台南議長賄選案無罪，鄭文燦貪汙卻交保放人，她父親怎麼了嗎，70幾歲了心臟不好，若有問題，檢察官，法官願意承擔、負責嗎？證人都問完了，為什麼還不讓她父親出來？人民真的還要相信台灣司法嗎？



近日爆出民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭聲押，日前以新台幣1200萬元二度交保，今日下午召開第三度聲押庭。對比之下，周典論已遭押超過半年，屏東藍營人士對此更感到忿忿不平，今天共號召將近30人到場旁聽，包含無黨籍屏東縣副議長盧文瑞、國民黨籍前“立委”廖婉如、國民黨議員宋麗華、無黨籍前議員潘連周、以及周典論的女兒周孟蓉、周芸均等人到場關心審理進度。



屏東地方法院今天開辯論庭後辯論終結，檢方當庭對周典論求處5年以上徒刑，併科罰金新台幣1千萬元及褫奪公權10年等重刑。周典論希望法院判他無罪。屏東地院將於8月27日進行宣判。