為周典論抱不平！盧文瑞嗆鄭文燦貪汙還交保

無黨籍屏東縣副議長盧文瑞接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月11日電（記者 蔣繼平）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭聲押，中國國民黨籍屏東縣議長周典論涉違法替鴻海創辦人郭台銘參選2024收購連署書案審理終結卻被押7個月無法保外就醫。無黨籍屏東縣副議長盧文瑞受訪時痛批，貪汙的還不是交保，周典論案用自己的錢當工作費，為何還要繼續延押？真的是很不合理。



針對周典論涉違法替鴻海創辦人郭台銘參選2024收購連署書，屏東地方法院今天開辯論庭後辯論終結，檢方當庭對周典論求處5年以上徒刑，併科罰金新台幣1千萬元及褫奪公權10年等重刑。周典論希望法院判他無罪。屏東地院將於8月27日進行宣判。另外針對周典論羈押期限7月21日將屆滿，延押部分將於1至3天公布結果。



由於近日爆出民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪遭聲押，日前以新台幣1200萬元二度交保，今日下午召開第三度聲押庭受到輿論關注。對比鄭文燦情況，屏東藍營相當不滿。



盧文瑞今天全程到場旁聽開庭，結束後在法院外持續與周典論家屬討論後續發展，同時接受媒體訪問。盧文瑞表示，議長周典論是性情中人，就為了面子而已，拿自己的錢新台幣500萬元出來要當連署工作費，有必要延押再延押，延押再延押嗎？這有道理嗎？這有人權嗎？為何已經7個月了還不放過周典論？他怒問“貪汙的你看還不是交保？”



盧文瑞表示，周典論不是殺人放火、也更不是貪汙，就是單純怕連署不夠，用自己的私房錢當工作費，連署的人員不用吃飯、喝水、支薪，甚至場地、文書、設備等費用支出嗎？大大小小什麼都要花錢。



盧文瑞表示，今天大家在場時聽證人在裡面都講得很清楚了，還有必要還要再聲押嗎？他希望法官可以做出明理的判斷，希望人民對台灣的司法還有一點信任度。不然這樣下去，台灣人民對司法根本毫無信心可言。



盧文瑞從2023年底就率領20多位議員聲援周典論，強調周典論的案件就是政治迫害，也多次跟全台正副議長聯誼會蔣根煌一起聲援，甚至北上辦記者會。