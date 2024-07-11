尚義夫：鄭文燦案傷賴清德　林世杰案更傷

媒體人尚毅夫。（截自“豈有此呂”YouTube直播畫面) 中評社台北7月11日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪、台南市區漁會理事長林士傑8日在家門口被連開11槍身亡，接連發生重大案件，社會高度關注。媒體人尚毅夫表示，從辦案時程上看，賴清德應該沒有插手鄭文燦的調查，但關鍵在於520就職後是否已知鄭有問題，若明知貪污嫌疑還任用鄭當海基會董座，賴“識人不明”會很傷，但更傷賴的案件是林士傑的槍擊案，牽扯出台南市的結構性問題。



媒體人尚毅夫10日在網路評論節目《豈有此呂》中表示，鄭文燦的案子過去已經兩次簽結，3年前重啟、去年6月搜索，當時能把手進去的絕對不是賴清德，從時間上來看，賴清德當時沒有實權又在選舉，但問題在於520就職之後，賴有沒有收到“法務部”回報這個案子。



根據《中時新聞網》報導，尚毅夫指出，賴、鄭有過競爭關係，賴清德對鄭文燦是能不用就不用，最後驚動蔡英文說情，如果賴清德早知道鄭文燦要被辦了，還任用鄭當海基會董座就很奇怪，若賴堅持不用鄭，結果鄭真的被辦，那就是識人之明，但明知鄭身上有案子還是任用，那就是識人不明，“總統”用了可能貪污的人，傷的是賴清德。



尚毅夫表示，鄭文燦被羈押就會被民進黨廉政會停權三年，這對鄭很傷、對民進黨也很傷，本命區台南發生槍擊案，對賴清德很傷，兩件事情加起來，都對賴很傷，而新潮流內部也不會想發生這樣的內鬥，這對派系也很傷。



尚毅夫認為，拿前桃園市長、前“行政院副院長”、時任海基會董事長涉貪的事情立威，太傷民進黨，而林士傑被槍擊，“台南可能對民進黨、對賴清德更傷”，因為光電、議長賄選、88槍、蘆洲案、台南光電園區、林士傑被槍殺、議長邱莉莉的對手郭信良被起訴等，綠色執政品質已被挑戰。



尚毅夫認為，鄭文燦可能是個人犯下的錯，但是台南是結構性問題，綠營執政16年卻有這麼多問題，大家就要問為甚麼會這樣？