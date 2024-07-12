北約外擴亞洲？蔡東杰：各有盤算乏實質效益

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）北約峰會9日至11日在美國舉行，本屆聯合宣言首度加入日、韓、澳、紐等印太4國，被解讀在劍指中國，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，北約確實有外擴亞洲的形勢，中國面臨威脅感，必然有所反應，短期內會導致印太區域的地緣政治風險上升，只是相關同盟擴張事實上涉及各方多重利益，並不穩定，實質效益有待觀察。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



北約峰會7月9日至11日在美國舉行，聯合宣言並首度加入日本、韓國、澳洲、紐西蘭等印太國家，宣言直指，俄羅斯和中國的戰略夥伴關係“讓人深感擔憂”，並稱中國已成為俄烏戰爭的“決定性推動者”。聲明也承諾支持烏克蘭實現歐洲與大西洋一體化，包括加入北約，烏克蘭的入盟已在“不可逆轉的道路上”。



對於北約外擴亞洲的影響，蔡東杰表示，實質效益有待觀察，因為北約要擴及亞洲，有許多內部矛盾問題需要解決，加上各方盤算不一，可能不如想像中來得穩固。首先從美國的盤算來看，由於美國在整個歐、亞的地緣戰略布局中，歐洲方面主要是透過北約大同盟的形勢經營，在亞洲則採取輻軸體系，例如美日、美韓、美台或者美菲等，透過不同的雙邊關係做串聯。



換言之，蔡東杰說，美國在地緣戰略上長期處於重歐洲的狀態，過去因為將主要的威脅設定為俄國，因此在歐洲採取戰略團結度更強的結盟體系，東線對美國而言原來是“次要防線”，投注力量相對較少，美國東線若要主導大同盟，要付出的成本相對較多，就好比北約的團結度對美國而言非常大，然而美國投入的資源也非常多。

