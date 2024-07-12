中評鏡頭：經歷掩埋風波　台中北溝故宮整修

北溝故宮庫房周邊拉起鐵絲網，展開加固工程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月12日電（記者 方敬為）台中市霧峰北溝地區，過去是故宮文物典藏庫房，當年為避免空襲，採取防空洞的形式建造，稱為“北溝故宮”，隨著文物陸續遷至台北故宮現址後，北溝故宮走入歷史，雖然被列入文資保存，但並未被充分活化利用，甚至曾遭地主掩埋，目前台中市政府文資單位已介入展開加固工程，未來也將朝活化再利用的方向，延續北溝故宮的歷史。



國民政府於1948年陸續將故宮文物運輸來台，初期擇定於霧峰北溝地區，興建庫房、辦公室與宿舍等，1949年4月完成搬遷，為避免文物遭空襲，1953興建本防空洞庫房，並興建陳列室以供參觀。直到1966文物與圖書典藏陸續搬遷到外雙溪台北故宮博物院後，“北溝故宮”走入歷史。



北溝故宮庫房後續由台灣省政府接管，先將“台灣省電影製片廠”遷於此，1988年後再改建為以遊樂園為主體的“台灣電影文化城”，防空洞也改為“太空艙”，部份空間仍作保存影片與器材使用，直至1999年九二一震災後，毀損閒置，成為北溝故宮僅存的遺構。



雖然2014年北溝故宮被登錄為歷史建築予以保存，但由於該地屬於私人產權，2019年曾遭地主挖土掩埋，引發文史界一片嘩然，市府文資單位後續才介入要求地主恢復原狀，並展開緊急加固措施。



目前北溝故宮已被圍籬圈住，進行整修工程，庫房洞口外拉起鐵絲網，外頭並張貼市府修復工程公文，未來將朝活化再利用的方向，延續北溝故宮的歷史，地方也期待重現當年故宮文物在霧峰典藏的故事，打造文資景點。

