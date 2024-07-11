民進黨又要拆蔣中正塑像　蘇清泉擋拆

國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉接獲陳情11日邀集相關單位會勘，居民可望保留蔣中正塑像後展露笑容。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月11日電（記者 蔣繼平）民進黨政府持續進行轉型正義，屬於“大陳義胞”的屏東縣新園鄉五房村中興社區，兩個月前收到政府公文因佔用公有地要求拆除社區內公園蔣中正塑像，向中國國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉陳情。蘇清泉11日邀集相關單位會勘，協調由鄉公所代管、社區維護方式來處理，避免蔣中正塑像遭拆除的命運。



屏東縣新園鄉五房村中興社區5月底接獲“國有財產署”南區分署屏東辦事處公文，表示依據促進轉型正義條例第五條第一項規定，社區內中正公園之公園設施與蔣中正塑像，經查佔用公有土地，並限社區於六月底前儘速拆除。位於屏東縣新園鄉五房路上的中興社區，為當初“大陳義胞”遷台後的聚落，因對於蔣中正有其特殊歷史情感，故社區居民向國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉陳情，希望能夠保留公園與蔣中正塑像。



蘇清泉11日下午邀集“國有財產署”、新園鄉公所、中興社區發展協會至現場會勘，希冀在兼顧法令與社區民眾歷史情感的前提下，共同討論後續使用方式。中興社區發展協會理事長王華雲表示不希望拆除蔣中正塑像，社區青年徐佑榕也發起維護蔣中正塑像活動。



蘇清泉表示，蔣中正對台灣的貢獻不可抹滅，民進黨執政操弄意識形態搞轉型正義，不僅不尊重過去歷史，還要抹滅歷史，甚至連社區居民都不希望拆除蔣中正銅像，民進黨政府不應該與民意蠻幹。



另外，由於中興社區人口老化凋零、年青人口外移，社區內的中正公園近年疏於管理，導致荒煙蔓草。蘇清泉同時協調中興社區發展協會要能主動整理環境，他也會協助爭取補助，期望未來能夠有好的環境。



民進黨籍屏東縣新園鄉長方冠丁表示，該座公園會由公所代管，但人力經費有限，會交給社區自行維護環境的方式來進行處理。至於該座蔣中正塑像，方冠丁也認為有其歷史價值，不應該輕易拆除。