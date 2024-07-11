快訊：檢抗告成功　法官裁定收押鄭文燦

桃園地方法院下午裁定羈押鄭文燦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北7月11日電（記者 盧誠輝）海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，桃園地院前日二度裁定加保700萬、以1200萬元交保，檢方再提抗告成功，桃園地方法院今下午2點第三度開羈押庭，歷經4小時餘檢辯攻防，法官最終在約6點裁定羈押鄭文燦。



桃園地院今天下午2點重開羈押庭，檢方仍由主任呂象吾、檢察官陳嘉義出戰鄭的3位資深律師陳永來、游琦俊與鄧翊鴻進行檢辯交鋒，最終法官裁定羈押鄭文燦。