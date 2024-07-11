民進黨廉政會火速宣布　鄭文燦明起停權3年

鄭文燦遭桃園地方法院裁定羈押不到一個小時，民進黨隨即宣布其停權3年。（中評社 資料照） 中評社台北7月11日電／民進黨籍桃園市前市長鄭文燦今傍晚因涉貪遭羈押，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，明天起，鄭文燦停權三年。



邱駿彥表示，接下來就看，若一審判有罪，就除名，一切就看證據。



日前民進黨廉政委員舉行臨時會，確定立案調查，若鄭文燦被裁定羈押將停權三年；若一審有罪將除名，若無罪則會撤銷停權處分。