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民進黨廉政會火速宣布 鄭文燦明起停權3年
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2024-07-11 19:10:52
鄭文燦遭桃園地方法院裁定羈押不到一個小時，民進黨隨即宣布其停權3年。（中評社 資料照）
中評社台北7月11日電／民進黨籍桃園市前市長鄭文燦今傍晚因涉貪遭羈押，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，明天起，鄭文燦停權三年。
邱駿彥表示，接下來就看，若一審判有罪，就除名，一切就看證據。
日前民進黨廉政委員舉行臨時會，確定立案調查，若鄭文燦被裁定羈押將停權三年；若一審有罪將除名，若無罪則會撤銷停權處分。
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