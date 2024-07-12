中評專論：鄭文燦被收押 英系如何反撲？

鄭文燦11日下午2點前往桃園地方法院開羈押庭，下午近6點被裁定羈押。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北7月12日電（評論員 林淑玲）權傾一時的鄭文燦終究是被收押了！桃園地檢署與桃園法院經過6天3回合的攻防，法院昨天下午近6點當庭裁定羈押，曾貴為民進黨儲君的他，隨後便搭上囚車送往看守所，在脫衣檢查後，晚上將住進四人一室的牢房。法院裁定收押後不到一個小時，民進黨便火速宣布停權三年。鄭文燦昔日的叱吒風雲就這樣終結了，英系會如何反撲？



鄭文燦涉貪案的檢院攻防6天共開了3次羈押庭，檢察官要押他，前兩次羈押庭法院都沒准，台灣司法最高紀錄為“5度5關”，鄭差點都要破記錄了。這情況外界也不意外，鄭文燦在桃園執政8年，政通人和，司法界朋友很多，加上他請了法官退休的王牌律師，功力高強，外界普遍預測他會安然過關。然而外界卻忽略了政治因素難逆，台灣“高等法院”10日再次撤銷一審裁定，直指桃園地院忽略鄭的“實質影響力”，再發回更裁，光是這五個字就看到鄭文燦不妙了，非押他不可了。



在台灣法界“實質影響力說”，最著名案例是2010年法院審理陳水扁、吳淑珍夫龍潭購地收賄案，當時陳水扁主張台泥所送的新台幣4億元是政治獻金，強調他們並未以任何手段來影響竹科管理局收購台泥土地納入科學園區，“最高法院”未採用先前判例常用的“法定職權說”，提出實質影響力說，判決貪污罪成立，將陳水扁及吳淑珍各判處有期徒刑11年、併科罰金新台幣1.5億元。

