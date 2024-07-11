囚車送鄭文燦進監獄　與詐欺毒品犯同房

鄭文燦11日晚間7點從桃園地院搭乘囚車直接前往桃園看守所。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月11日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪，桃園地院11日下午2點第三度召開羈押庭。歷經近4個小時的激烈攻防後，桃園地院在下午5時57分裁定鄭文燦羈押禁見。鄭文燦在晚間7點從桃園地院搭乘囚車直接前往桃園看守所報到，據桃園監獄透露，鄭將與詐欺和毒品犯同房。



桃園監獄副典獄長許國賢11日晚間接受媒體聯訪表示，鄭文燦抵達看守所後沒有吃所方準備的晚餐，而是向所方表示他先前已先吃過麵包，鄭到看守所後也添購了寢具包括棉被跟涼蓆、枕頭等寢具，並帶了慢性病藥物進看守所。所方明天將為鄭安排健康檢查。



許國賢指出，所方原本給鄭文燦安排2350的編號，但因鄭入所時勾選不願讓親友知道個資資料，因此所方已重新安排編號。許國賢強調，鄭文燦目前情緒平穩，檢查搜身盥洗後才會進入舍房，跟鄭同住的三名被告，其中兩名涉嫌詐欺，另外一名涉及毒品案。



鄭文燦涉貪案11日羈押庭結束後，桃園地檢署主任檢察官呂象吾和肅貪組檢察官陳嘉義在傍晚6點11分先步出法庭，兩人仍不發一語快步離開地院回地院。鄭文燦的律師陳永來、游琦俊和鄧翊鴻則在晚間6點14分走出法庭，面對大批媒體追問，陳永來難掩失落神情表示，會依法提出抗告。據瞭解，陳永來已在晚間約9點將抗告書送到地院。